お家に迎えられた頃は人馴れしておらず、とても怯えていたという元野犬。飼い主さんが愛情を注いで育てた結果、別犬のようにリラックスした姿を見せてくれるようになって…？ Instagramの投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破し、元野犬の現在の姿に「素敵。幸せそう」「可愛い」といった声が寄せられています。 【動画：ひどく怯えていた野犬をお迎え→愛情を注ぎ続けた結果…想像もできなかった『現在の光景』】 怯えてい