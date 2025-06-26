今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「shakyamunico0408」に投稿された1本の投稿です。あるわんこが起こした奇跡の物語は5万5000回以上も再生され、「奇跡的な回復」「生命力に拍手」「心臓バクバクしながら見ました」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。 【動画：容態が急変し、医者に『今死んでもおかしくない』と言われた18歳の老犬…信じられない『まさかの展開』】 突然、意識不明の状態に… ミニチ