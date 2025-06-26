全国で相次ぐ銅線窃盗。被害は各地の野球場にも及んでいます。照明が使えないなど、高校野球の試合にも影響が出かねない事態となっています。これは、太陽光発電所の防犯カメラの映像。フェンスに登り、大きなハサミのようなものを受け取ると、次の瞬間、切断したのは「銅線ケーブル」。全国で相次ぐ、銅線ケーブルの窃盗。銅の価格が高騰していることから、類似事件は5年前のおよそ4倍と急増しています。こうした犯行が今、ある場