「紀ノ国屋」は、6月27日（金）から、夏を彩る「クリアミディアムバッグ」の新色3種を、一部店舗で発売。これに先駆け、公式オンラインストアにて先行販売を開始した。【写真】ローズピンクとゴールドもおしゃれ！ 「クリアミディアムバッグ」全3種■デザインと実用性を兼ね備えたバッグ今回登場したのは、ターポリン生地を使用した、中身が程よく透ける横型バッグ「クリアミディアムバッグ」の新色3種。ラインナップには、