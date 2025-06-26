本格的な夏を前に、熱中症対策について学びました。 【写真を見る】熱中症から選手を守る グランパスアカデミーと大正製薬が講習会 シャーベット状飲料「アイススラリー」の効果学ぶ （名古屋グランパス U-18三木隆司監督）「本当に暑いので（熱中症対策への）意識を高める必要がある」 名古屋グランパスアカデミーと大正製薬が共同で開いた講習会には、小学生から高校生が所属するアカデミーの