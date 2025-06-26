ヒロシが6月25日、自身のInstagramを更新。HYDEのソロライブ鑑賞を報告し、ライブ後のHYDEとの2ショット写真も披露している。 （関連：【画像】ヒロシ、HYDEと同じポーズでライブ参戦報告「バンドマンみたい」） ヒロシは25日投稿のInstagramに「HYDEさんのライブ。初めて生で観たけど、圧倒的なパフォーマンス。歌に心を打たれた。」と、Zepp Hanedaで行われた『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR』の東京公