【速報】集合住宅に白骨遺体　“ゴミ屋敷状態”の部屋のトイレで発見　死体遺棄疑いで男逮捕「母親が約10年前に死んでいるのは分かった…対人恐怖症で通報できず」神戸・灘区 MBSニュース

「ゴミ屋敷」状態の部屋に白骨遺体、男を逮捕「対人恐怖症で通報できず」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 神戸市の集合住宅の一室で、年齢・性別不明の白骨化した遺体が見つかった
  • 警察は、遺体を遺棄したとして住所不定・無職の60歳の男を逮捕
  • 男は「母親が約10年前にトイレで死亡しているのは把握していた」と話した
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