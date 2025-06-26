霧島連山の新燃岳では26日噴火が2回確認され、噴煙が火口から1000メートルの高さまであがりました。 気象台によりますと新燃岳では26日これまでに噴火が2回確認されていて、噴煙が火口から1000メートルの高さまであがりました。噴煙は宮崎県高原町方向に流れ少量の降灰が確認されました。 霧島市からは雲がかかり噴煙や火口周辺の状況はわかりませんでした。 （霧島市民）「（噴火は）全然気づかない。音なんて全く