「この人に聞く」です。政府は今月、「地方創生2.0」の基本構想を閣議決定しました。今後10年間の国の方向性を示す構想の取りまとめにあたったのは、鹿児島出身の男性でした。 石破総理「官民連携を強化していくことを前面に打ち出し、『令和の日本列島改造』を進めていきます」 今月、閣議決定された石破総理の看板政策「地方創生2.0」の基本構想。自分が住んでいない地域とボランティアやふるさと納税などで継続的に関わる人の