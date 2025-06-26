欧州株堅調、中東情勢の一服に米早期利下げ期待が加わる 東京時間19:20現在 英ＦＴＳＥ100 8740.51（+21.76+0.25%） 独ＤＡＸ23703.38（+205.05+0.87%） 仏ＣＡＣ40 7576.20（+18.04+0.24%） スイスＳＭＩ 11915.85（+35.73+0.30%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:20現在 ダウ平均先物SEP 25月限43402.00（+96.00+0.22%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月