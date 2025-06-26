[故障者情報]清水エスパルスは26日、DF高橋祐治(32)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、高橋は21日のJ1第21節・名古屋グランパス戦で負傷。検査の結果、左膝前十字靱帯断裂と左膝半月板損傷だと判明した。復帰は手術日から9か月かかるという。高橋は今シーズンのJ1リーグで15試合に出場していた。