7月25日に劇場公開される『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』でリード・リチャーズ／ミスター・ファンタスティックを演じるペドロ・パスカル。『ゲーム・オブ・スローンズ』や『The Last of Us』など、数々の話題作に出演して来た彼だが、今回の起用が発表された時、これまでで一番反発を受けたそうだ。【写真】ヴァネッサ・カービーが第一子妊娠公表『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』のパネルイベント