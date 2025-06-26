本日26日にサービスが開始されたモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X（以下、P5X）』について、有名配信者たちが本作を実況プレイする「リリース記念配信企画」が本日より始まる。【動画】『ペルソナ５: The Phantom X』ストーリートレーラー本作は、『ペルソナ5』と同じ世界を舞台にしたRPGで、魅力的な数々の新キャラクターが登場する完全新作ストーリーが展開。人々から“欲望”という意識・概念が奪われゆ