尋常性白斑という皮膚疾患を持つカナダ人モデルのウィニー・ハーロウさんの肖像画/Kelvin Okaforロンドン（ＣＮＮ）超リアルな鉛筆画で知られるケルビン・オカフォールさんが最近の展覧会で、目に見える肌の違いに関心を寄せるよう呼び掛けている。英ロンドン市内の画廊「ホープ９３ギャラリー」での展覧会「ＤｒａｗｉｎｇＡｗａｒｅｎｅｓｓ」には、一般市民や有名人の肖像画が出品されている。この中には、尋常性白斑という皮