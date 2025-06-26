2025年6月6日(金)より全国公開中のディズニー実写映画『リロ＆スティッチ』その大ヒットを記念して、スティッチの試作番号「626」にちなんだ6月26日(木)に、“スティッチの日”記念イベントが開催されました。 映画『リロ＆スティッチ』大ヒット御礼「スティッチの日」記念イベント  開催日：2025年6月6日 2025年6月6日(金)より全国公開中のディズニー実写映画『リロ＆スティッチ』。その大ヒットを記念して、