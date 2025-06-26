＜氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜＞が11月15日および16日(日)、昨年2024年に引き続き千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールにて開催される。このたび、第1弾出演アーティストが発表となった。 発表されたのは15組。打首獄門同好会、岡崎体育、OKAMOTO’S、氣志團、君島大空(合奏)、ゴールデンボンバー、私立恵比寿中学、聖飢魔II、超ときめき♡宣伝部、10-FEET、BUCK-TICK、ももいろクローバーZ、RIP SLYME、レキシ