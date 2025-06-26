26日午後7時15分、奈良県と気象台は、五條市北部、御所市、大淀町、下市町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいます。引き続き局地的に土砂災害が発生するおそれがありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・五條市北部・御所市・大淀町・下市町