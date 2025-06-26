ソラシドエアは、東京/羽田〜沖縄/那覇線で7月に臨時便を運航する。運航日は7月18日〜22日・25日〜29日の計10日間で、運航便数は計20便。エコノミークラス174席を配置した、ボーイング737-800型機で運航する。航空券の販売は6月27日から開始する。■ダイヤSNA111東京/羽田（06：05）〜沖縄/那覇（08：45）／7月18日〜22日・25日〜29日SNA112沖縄/那覇（09：20）〜東京/羽田（11：55）／7月18日〜22日・25日〜29日