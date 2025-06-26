映画『でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男』に出演する柴咲コウ、綾野剛 第6回新潮ドキュメント賞を受賞した福田ますみのルポルタージュ『でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相』(新潮文庫)を、『悪の教典』『怪物の木こり』などを手がけた三池崇史監督が映画化した『でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男』が、6月27日(金)に公開される。日本で初めて"教師による児童へのいじめ"が認定された、20年前の衝撃的な事件。報道