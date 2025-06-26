人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年6月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）見栄を張ると裏目に出そう。気負わず自然体でいこう。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）今日は行動がスローペースに。周囲以上に自分がイライラするかも……。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）悪い影