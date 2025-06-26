プロ野球のファームは26日、イースタン、ウエスタン両リーグで計4試合が行われた。ヤクルトは日本ハム戦（戸田）に3―0。先発・高梨が6回3安打無失点の好投で1勝目（1敗）を挙げた。武岡が2安打3打点。日本ハム先発のドラフト1位・柴田（福岡大大濠）は2回1安打無失点で、2番手のドラフト2位・藤田琉（東海大相模）が2回2安打3失点で1敗目。打線は進藤の2安打など3安打に終わった。ロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に6