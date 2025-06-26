フジテレビの元アナウンサーで、現在はフリーで活動している渡邊渚（28）が25日、Instagramを更新。美脚際立つ水着姿を披露した。【映像】渡邊渚の美脚際立つ水着姿（動画あり）2024年8月末にフジテレビを退社した渡邊は、この年の10月に更新したInstagramで「長く向き合ってきた病気の専門治療が、予定より少し早く終了しました。長い時間をかけて治療した原因は、【PTSD 心的外傷後ストレス障害】を患っていたからです」とつ