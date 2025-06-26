静岡市は6月26日、マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」に葵区に住む80代の女性が感染したと発表しました。 【写真を見る】マダニが媒介する感染症で80代の女性入院「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」静岡県内で21例目＝静岡市 「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、静岡県内では2021年以降、年間4～6件の発生が報告されていて、県内で21例目、静岡市内では3例目です。 「重症熱性血小板減少症候群