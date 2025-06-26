県内は今週雨が続きましたが27日からは一転。晴れて最高気温30度以上と暑い日が続く見込みです。そんなこれからの時期に注意してほしい物がモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池を使った製品です。製品評価技術基盤機構NITEが、気温が上がるこれからの時期は発火や爆発のおそれにより注意が必要として正しい使用を呼びかけています。 去年までの5年間に全国で発生した、リチウムイオン電池製品の月ごとの火災件数