企業版ふるさと納税を通じて、若者の出会いの場づくり事業に寄付をした大手生命保険会社に6月26日、高知県から感謝状が贈られました。企業版ふるさと納税で県に寄付を行なったのは明治安田生命です。26日、県庁で茺田知事から明治安田生命の神田智尚 中国・四国地域リレーション本部長に感謝状が手渡されました。企業版ふるさと納税は、国が認定した地方自治体の取り組みに対して企業が寄付を行い、事業を応援する制度