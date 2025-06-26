【モデルプレス＝2025/06/26】元日向坂46の加藤史帆と女優の森カンナがW主演を務めるMBSドラマフィル「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage」（MBS：毎週木曜25時29分〜、テレビ神奈川：毎週木曜25時〜ほか）が、26日にスタートする。【写真】加藤史帆＆森カンナがキス寸前距離◆加藤史帆＆森カンナW主演「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage」2024年7月〜8月に放送されていたガールズラブコメディの続編。大好きな弘