氣志團が11月15日、16日に千葉県 幕張メッセ国際展示場9～11ホールにて開催する『氣志團万博2025』の、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：【画像あり】『氣志團万博2025』第1弾出演アーティスト15組） 今回出演が発表されたのは、超ときめき♡宣伝部、ももいろクローバーZ、10-FEET、打首獄門同好会ら15組。 なお、6月26日19時から7月13日23時59分まで氣志團万博オ