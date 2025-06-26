26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円高の3万9520円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万9584.58円に対しては64.58円安。出来高は1791枚となっている。 TOPIX先物期近は2804.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.19ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物