26日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝144円07銭前後と、午後5時時点に比べ1銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝168円93銭前後と23銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース