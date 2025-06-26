「氣志團万博2025」 11月15日、16日に、幕張メッセに会場を変更して開催される、『サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson』15組の出演アーティストを発表した。併せて氣志團万博オフィシャルHP最速先行受付(先着)の受付をスタート。第１弾出演アーティストとして、打首獄門同好会、岡崎体育、OKAMOTO’S、氣志團、君島大空(合奏)、ゴールデンボンバー、私立恵比