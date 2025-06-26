記者会見で参院選の公約を発表する公明党の斉藤代表＝26日午後、国会公明党は26日、参院選公約を発表した。段階的に打ち出してきた政策を集約した最終版となる。当面の物価高対策として「生活応援給付」と銘打ち、1人当たり2万円を給付すると明記。財源は「税収増などを活用する」とした。これまでは具体的な給付金額に触れていなかった。低所得層や子育て世帯を対象に賃貸住宅の家賃を補助する「住宅手当」創設も盛り込んだ。