ブッカー賞を2度受賞した世界的巨匠マーガレット・アトウッドによるディストピア文学の金字塔を原作に、米国Huluがドラマ化。2017年度エミー賞では作品賞を含む主要5部門を独占し、同賞で動画配信サービスのオリジナルドラマが作品賞を受賞するという史上初の快挙を達成。シリーズ累計でエミー賞Rは作品賞を含む15部門受賞76部門ノミネート、ゴールデングローブ賞では主要2部門受賞、6部門ノミネートするなど、様々な賞レースを席