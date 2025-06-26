7月3日に公示される参議院議員選挙まで1週間となりました。山形県選挙区ではこれまでに現職を含む4人が正式に立候補を表明しており、ほかにも出馬を模索する動きがあります。これまでに参院選山形県選挙区に立候補を表明しているのは、無所属で現職の芳賀道也さん（67）、自民党新人の大内理加さん（62）、共産党新人の三井寺修さん（45）、参政党新人の佐藤友昭さん（52）です。県選挙区は現時点で、立憲民主党や国民民主党などが