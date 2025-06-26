【モデルプレス＝2025/06/26】子役・泉谷星奈の公式Instagramが26日に更新された。ジャージを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】泉谷星奈「イカゲーム」ジャージ姿が可愛すぎ◆泉谷星奈「イカゲーム」緑ジャージ姿に反響Netflixオリジナル韓国ドラマ「イカゲーム」のパロディ番組「ニカゲーム」1時間特番（テレビ朝日系／29日よる10時15分〜11時9分）にゲストプレイヤーとして出演する泉谷。「超基礎英語の世界で一番