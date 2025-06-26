能登半島地震をきっかけに大阪府が自走式のトイレカーを導入しました。大阪府が導入したのは、男女別や多目的室など計５つの個室を備えた自走式のトイレカーです。能登半島地震で断水したことなどからトイレの衛生状態が課題となったことがきっかけで、トイレごと移動できるため設置作業の必要がありません。便器はすべて水洗で、約８００回分使用できるということで、府外の被災地支援などでも利用したいとしています。大