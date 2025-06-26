日本通信は25日、総務省から携帯電話番号（090などで始まる11桁の番号）の割り当てを受けたと発表した。2021年の総務省方針決定と、2023年の制度改正を受けたもので、MVNOによる携帯番号の割り当ては国内初。 MVNOは、自社で基地局などを保有・整備する大手携帯電話会社（MNO）からネットワークを借り受けている。電話番号も、いったんMNOへ割り当てられていたが、2023年に制度が変更され、MVNOへ直接、番号を割り