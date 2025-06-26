今回新たに発見された「エニグマクルソル・モリーボースウィッカエ」のイメージ/Bob Nicholls Artロンドン（ＣＮＮ）約１億５０００万年前に現在の米国にあたる地域に生息していた新種の恐竜が発見された。新種の恐竜はステゴサウルスやディプロドクスといったよく知られている恐竜と共に活動しており、その大きさは犬くらいだという。２５日に英王立協会オープンサイエンス誌に掲載された研究によると、「エニグマクルソル・モリ