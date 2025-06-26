大阪府の泉佐野市が「赤ちゃんポスト」の設置に向けた調査費を計上したことを受け、慈恵病院は、実現に向けて協力する考えを示しました。 【写真を見る】慈恵病院 大阪の『赤ちゃんポスト』に協力姿勢一方 “行政主導の課題” に言及も 泉佐野市は、親が育てられない子どもを匿名でも預かるいわゆる「赤ちゃんポスト」について、2026年度の設置を目指しています。 また、病院以外に母親の身元を明かさない「内密出産」の受け