7月3日に公示される参議院議員選挙に向け、各政党の動きがますます活発になっています。 【写真を見る】立憲「国運かけた参院選」 維新は? 各政党の動きが加速熊本選挙区 26日に熊本市を訪れたのは、立憲民主党の小川淳也（おがわ・じゅんや）幹事長です。集まった支持者などを前にした街頭演説では、物価高対策に全力で取り組むと訴えました。 立憲民主党 小川淳也 幹事長「食料品の消費税をゼロに、まずはこの負担の引き下