バンド「ゲスの極み乙女。」などのボーカル・川谷絵音（36）が26日、自身のインスタグラムを更新。同じ長崎県出身の女優・原田知世（57）との2ショットを披露した。川谷は「久しぶりに原田知世さんにお会いしました」とつづり、ピースサインをして原田と並ぶ写真を投稿。さらに「いつお話しても本当に素敵な方。声の話をして盛り上がりました」と続けた。また、7月23日発売の原田のミニアルバム「アネモネ」に「『阿修羅の