夏の甲子園出場をかけた、高校野球秋田大会の組み合わせが決まりました。今年は36チームが出場し、夢の大舞台を目指して熱戦を繰り広げます。ちょうど2週間後、来月10日に開幕する、高校野球秋田大会。26日は、出場する36チームのキャプテンが集まり、組み合わせ抽選に臨みました。春の県大会の上位8校は、シード校として振り分けられます。ブロック毎の組み合わせです。 こまちスタジアムは、春の県大会優勝