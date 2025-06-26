Î¹¹ÔÀè¤ÎÂæÏÑ¤ÇÆÝ¤ó¤À¥Ó¡¼¥ë¡¢³¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·Ã«¤¢¤ä¤«(30)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹¹ÔÀè¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¿·Ã«¤ÏÂæÏÑ¤ÎÏ·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂæÏÑ¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë?¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬18Æü¤Î¥Ó¡¼¥ë?¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌÃÊÁ¡ÖONLY 18DAYS BEER¡×¤ÎÉÓ¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤Î¤Õ¤¿¤Ë¡¢"Åö¤¿¤ê"¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¥¿¥À¤Ç¤¹¡ªÂç¿Íµ¤¤Î?ÂæÏÑ¸ÂÄê?18Æü