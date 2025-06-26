日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225ミニ期近（2025年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4753枚だった。 ◯2025年7月限（特別清算日：7月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4753(4753) ソシエテジェネラル証券2831(2831) SBI証券 3801(2051) 楽
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