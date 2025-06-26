2020年に公開された話題のVTuber映画『白爪草』が、2026年1月にミュージカルとして蘇る。登場人物はたったふたり。緊迫した心理戦に音楽が交差する、新感覚の2人ミュージカルが誕生する。【写真】ミュージカル『白爪草』2026年1月上演決定出演者＆プランナー映画版は、コロナ禍に全編VTuberキャストで制作され話題を呼んだワンシチュエーションサスペンス。舞台版では、双子の姉妹の“入れ替わり”や“母の死”を軸に、花屋