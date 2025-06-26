ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー8年目のオースティン・ゴンバー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は11打数4安打、2本塁打 昨季ゴンバーから放った特大アーチ 相手先発は、31歳のベテラン左腕