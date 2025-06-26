歌舞伎俳優・市川團十郎（47）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、TOKIOが25日に解散を発表した件について言及した。團十郎は「TOKIO解散、、ニュースで見てます、、」と切り出す。そこで「環境の事でもその他にも色々お世話になりましたし松岡さんとは共演させて頂いてるのでとてもさびしく、自然と何故か涙がこぼれます、、」と大きなショックをつづっていた。国分太一の複数のコンプライアンス違反により