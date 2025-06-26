とちぎテレビ 日光市のホテルを会場に国内で初めて開催されたＧ７男女共同参画・女性活躍担当大臣会合から２４日で２年を迎えました。男女間の賃金格差の問題や様々な場面での無意識の差別「アンコンシャス・バイアス」によって、女性だけではなく若者の地方離れが進行すると言われる中関係者の話を聞きました。 おととし６月、日光市で開かれた先進７か国、Ｇ７の男女共同参画・女性活躍担当大臣会合。Ｇ７の閣僚と欧州連
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