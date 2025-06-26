【ビルボード大阪ライブ情報】世代を超えて愛され続けるロックバンド・リンドバーグが、今年も大好評のビルボードライブ。ツアーを開催する。大阪は8月28日（17時半、20時半）1989年のメジャーデビュー以来、「今すぐKissMe」「BELIEVEINLOVE」「もっと愛しあいましょ」など、多くのヒット・ソングを世に送り出してきた。25枚目シングルの「everylittlethingeverypreciousthing」は阪神タイガース・藤川球児