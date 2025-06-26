µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤ÈÁýÅÄÂçµ±³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¡£¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤òÀµÄ¾¤Ë¿½¹ð¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¼ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¡¢ìÞºá¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·ë²Ì¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²Ì¾¤Ïº£¸å¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ