「ターミネーター」や「プレデター」シリーズ、『トータル・リコール』など、数々のヒット作に出演してきたアーノルド・シュワルツェネッガー。中でも、彼に一番の収入をもたらした意外な作品を明かした。【写真】シュワ主演『バトルランナー』『ツインズ』『ジュニア』場面写真Varietyによると、アーノルドが現地時間6月23日放送の人気トーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen(原題)』に出演。「ターミネータ